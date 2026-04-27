Депутат Європарламенту розкритикував перебіг справи Тимошенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Депутат Європарламенту розкритикував перебіг справи Тимошенко
Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер
Міхаель Галер заявляє про упередженість і незаконність розслідування

Обшуки у партійному офісі «Батьківщини» без ухвали слідчого судді, обмеження адвокатам у доступі до оригіналу розмови та заборона на закордонні відрядження – неповний перелік порушень у справі Юлії Тимошенко, що свідчать про відсутність справедливого судового розгляду.

На це вказує один із чільних представників Європарламенту, доповідач щодо України, член Європейської народної партії, яка має найбільшу фракцію в Європарламенті, Міхаель Галер.

«Команда захисту Тимошенко не має доступу фактично до єдиного доказу – оригінального аудіофайлу записаної розмови. Все це порушує  базовий принцип кримінального провадження – рівність сторін у змагальному процесі та ставить під сумнів неупередженість та законність всього розслідування.

Команда захисту Тимошенко має отримати доступ до оригінального аудіофайлу для проведення незалежного розслідування», – наголосив європейський політик.

Він також закликав не перешкоджати Юлії Тимошенко у здійсненні  парламентській дипломатії та співпраці з європейськими й міжнародними партнерами.

«Їй слід дозволити здійснювати парламентську дипломатію та політичний обмін, яких Україна, а також її європейські та міжнародні партнери так потребують у ці важкі часи», – вважає Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ виступила проти переслідувань Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. У спеціальній письмовій декларації вказано на  порушення принципу змагальності сторін, ігнорування практики ЄСПЛ і масові спекуляції під час розгляду справи лідерки «Батьківщини».

Міхаель Галердепутат Європарламенту від Німеччини з 1999 року. Він є постійним доповідачем з питань України. Він готує звіти Європарламенту щодо України (зокрема щорічні оцінки прогресу), веде переговори та формує позицію парламенту щодо політики ЄС стосовно України, а також виступає одним із головних «кураторів» теми України в Європарламенті.

Наразі готується чергова доповідь Європарламенту щодо України, яка має бути оприлюднена вже наступного місяця.

