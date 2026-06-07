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Зеленський передав послання Путіну через відомого олігарха, Financial Times дізнався його ім’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський передав послання Путіну через відомого олігарха, Financial Times дізнався його ім’я
Російський олігарх Роман Абрамович говорив із Путіним на прохання Зеленського
фото з відкритих джерел

Президент України попросив передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті

Президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Це була б перша така зустріч за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Двоє високопосадовців України охарактеризували повідомлення, надіслане через Абрамовича, як схоже за змістом на відкритий лист Зеленського до Путіна, опублікований на офіційному сайті президента 4 червня.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.

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Теги: путін Володимир Зеленський Офіс президента Роман Абрамович

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