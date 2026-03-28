У Каліфорнії літак з пасажирами ледь не врізався у військовий гелікоптер

FAA розслідує інцидент між літаком і Black Hawk

Пасажирський літак United Airlines з 162 пасажирами на борту ледь уникнув зіткнення з американським військовим гелікоптером поблизу аеропорту Джона Вейна у Каліфорнії. Інцидент стався під час заходу на посадку, коли пілоти були змушені терміново змінити курс. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), військовий гелікоптер Black Hawk, що повертався з навчальної місії, перетнув траєкторію літака. Екіпаж зупинив зниження та вирівняв політ після отримання системного попередження про можливе зіткнення.

Згідно з даними FlightRadar24, у найближчій точці відстань між повітряними суднами становила близько 525 футів по вертикалі та 1422 футів по горизонталі. FAA вже розпочало розслідування, щоб з’ясувати, чи були дотримані нові правила безпеки.

У заяві United Airlines зазначили: «Під час заходу на посадку диспетчери попередили екіпаж про військовий гелікоптер. Пілоти візуально його підтвердили та відреагували, вирівнявши літак».

The Guardian зазначає, що інцидент трапився більше ніж через рік після смертельної катастрофи 2025 року поблизу Вашингтона, коли зіткнення літака з гелікоптером призвело до загибелі 67 людей.

Після тієї трагедії FAA посилило правила: диспетчери тепер зобов’язані активніше використовувати радари для контролю руху, а не покладатися лише на візуальне уникнення між пілотами. Наразі перевіряється, чи діяли ці норми під час інциденту в Каліфорнії.

Представники Національної гвардії Каліфорнії заявили, що гелікоптер виконував планове тренування та перебував на визначеній висоті, підтримуючи зв’язок із диспетчерами.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.