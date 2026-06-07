Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи
Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні
фото: Офіс президента

Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський після свого відкритого листа Володимиру Путіну прилетів до Лондона. Як інформує «Главком», відповідне відео глава держави оприлюднив у соцмережах.

Зеленський зустрічається з прем’єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ.

«Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Також на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III», – сказав Зеленський.

Президент також подякував Сполученому Королівству та всім партнерам України, які реальними кроками допомагають посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію.

«Росія повинна закінчити цю свою війну», – наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.

Читайте також:

Теги: росія міністр путін Європа Володимир Зеленський Україна президент Фрідріх Мерц відео Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант Тарсов був ліквідований 30 січня 2026 року в Гуляйполі (Запорізька область)
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту
1 червня, 13:02
Путін вже не може контролювати ні країну, ні самого себе
Путін почав новий етап залякування. До чого готуватися?
28 травня, 16:48
МЗС наголошує, що нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем
Чи буде масовий обстріл Києва: МЗС звернулося до громадян
26 травня, 09:10
За даними омбудсмана, побиття при первинному прийомі є стандартом в усіх СІЗО та колоніях РФ
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
22 травня, 23:20
Решетилівська вишивка. Акт творення
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
21 травня, 09:26
Депутат Держдуми Росії Ренат Сулейманов
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
19 травня, 12:54
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03
Танкер, що прямував до Індії, опинився в підвішеному стані
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
11 травня, 21:59
Лондон вдарив санкціями по викрадачах українських дітей та пропагандистах Кремля
Санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Британія розширила список
11 травня, 15:48

Політика

Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи
Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи
Зеленський передав послання Путіну через відомого олігарха, Financial Times дізнався його ім’я
Зеленський передав послання Путіну через відомого олігарха, Financial Times дізнався його ім’я
В оточенні Путіна панікують через удари ЗСУ, але Росія досі не готова до переговорів – Spiegel
В оточенні Путіна панікують через удари ЗСУ, але Росія досі не готова до переговорів – Spiegel
Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч
Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч
Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два
192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua