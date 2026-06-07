Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи

Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський після свого відкритого листа Володимиру Путіну прилетів до Лондона. Як інформує «Главком», відповідне відео глава держави оприлюднив у соцмережах.

Зеленський зустрічається з прем’єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ.

Зеленський: Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх… pic.twitter.com/tzByT7dnCf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 7, 2026

«Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Також на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III», – сказав Зеленський.

Президент також подякував Сполученому Королівству та всім партнерам України, які реальними кроками допомагають посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію.

«Росія повинна закінчити цю свою війну», – наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.