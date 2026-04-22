Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови

Наталія Порощук
Пєсков зробив заяву про переговори Путіна та Зеленського
Речник Кремля: Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, як зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков, ці переговори мають бути результативними й відбуватися вже на етапі остаточного узгодження домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Головне – визначення мети зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, де був присутній кореспондент «Главкома».

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров стверджує, що питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля. Раніше він заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації. 

Читайте також

Володимир Зеленський розповів про свою родину
13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента
23 березня, 12:28
За словами окупанта, соціально-економічна ситуація в регіоні залишається критичною
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
29 березня, 18:50
Президент України та очільник Єгипту провели телефонну розмову
Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України – Зеленський
3 квiтня, 18:21
Кремль підтвердив зупинку тристоронніх переговорів
Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах
6 квiтня, 19:29
Зеленський відзначив стійкість громад
Зеленський нагородив прифронтові міста: хто отримав відзнаку
9 квiтня, 18:30
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
12 квiтня, 00:27
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
14 квiтня, 19:31
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Президент затвердив перелік наступних операцій України
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
Вчора, 16:59

Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови
Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови
Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ
Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ
Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні
Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня
Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
