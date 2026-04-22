Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови

Речник Кремля: Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, як зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков, ці переговори мають бути результативними й відбуватися вже на етапі остаточного узгодження домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Головне – визначення мети зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, де був присутній кореспондент «Главкома».

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров стверджує, що питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля. Раніше він заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.