Падіння російського безпілотника у Молдові. Сибіга зробив заяву

Сибіга наголосив, що колективний тиск на Росію має бути посилений

Андрій Сибіга: Москва становить загрозу не лише для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву щодо падіння російського безпілотника у Молдові під час нічної масованої атаки Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхнє послідовне засудження російської агресії. Цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом», – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив: «Колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль нарешті тверезо оцінив ситуацію та визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, – а тому єдиним шляхом для Путіна є припинення цієї війни».

Нагадаємо, під час атаки РФ на Україну безпілотник перетнув державний кордон республіки Молдова. Він вибухнув у полі поблизу села Лопатна.

Раніше під час масованої атаки Росії на Україну 13 травня один із безпілотників перетнув державний кордон Молдови – пройшов над кількома районами країни, зокрема над містом Бельці. Дрон перебував у молдовському небі щонайменше 23 хвилини.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Молдова нарахувала понад п'ятдесят порушень свого повітряного простору від початку повномасштабного вторгнення – щонайменше дев'ять разів на її території знаходили дрони або уламки з вибухівкою.