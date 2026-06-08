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Парламентські вибори у Вірменії. Зеленський звернувся до Пашиняна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Парламентські вибори у Вірменії. Зеленський звернувся до Пашиняна
Зеленський зустрівся з Пашиняном 4 травня 2026 року
фото: Офіс президента

Президент: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера у соцмережі Х.

«Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху», – йдеться у дописі.

Зеленський додав: «Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу «Громадянського договору» на парламентських виборах 7 червня. Вибори 7 червня більшість спостерігачів розглядала не просто як чергові парламентські перегони, а як голосування за геополітичний курс Вірменії – між зближенням із Заходом і збереженням орбіти Москви. Пашинян веде Єреван далі від Росії: у 2025 році Вірменія прийняла закон про євроінтеграцію і оголосила про зближення з ЄС.

Виборча кампанія відбулася під жорстким тиском з боку Росії. У відповідь на євроінтеграційний курс Єревана Кремль заблокував імпорт вірменського алкоголю, сільськогосподарської продукції, риби та квітів. Путін відкрито погрожував Вірменії «українським сценарієм». 

До слова, 4 травня в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Це був перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

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Теги: вибори Вірменія Володимир Зеленський Нікол Пашинян

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