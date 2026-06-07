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Зеленський розповів, про що говорив із Абрамовичем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів, про що говорив із Абрамовичем
За словами президента, приїзд Абрамовича «не був таємницею»
фото: Офіс президента

Росіяни хотіли зрозуміти, на які поступки заради миру Україна готова реально

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом і ексвласником футбольного клубу «Челсі» Романом Абрамовичем, щоб через нього передати листа російському диктатору Володимиру Путіну. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у інтерв’ю для Sky News.

«Він приїздив до Києва. Сказав: «Я привіз послання вам напряму і хочу взяти ваші послання, щоб передати їх Путіну», – пояснив Зеленський.

Крім того, Абрамович наполягав, щоб це зробили «мовчки, без будь-якого розголосу».

За словами президента, приїзд Абрамовича «не був таємницею». Олігарх хотів зрозуміти, на що офіційний Київ готовий піти, коли справа дійде до мирних переговорів. Зеленський наголосив на тому, що Україна не буде поступатися Донбасом.

«Це було ключове послання. Я заявив, що ми не підемо звідти. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб», – додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.

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Теги: путін обмін полоненими Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента обмін

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