Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії

Ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ

Знижені прайс-кепи блокують імпорт з ЄС у значну частину годин – Герус

В Україні необхідно переглянути граничні ціни на електроенергію, оскільки чинні прайс-кепи вже обмежують можливості імпорту з ЄС у значну кількість годин доби. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ, що безпосередньо впливає на вартість електроенергії та можливості її закупівлі для України.

«Аналіз європейських цін у березні та очікування на наступні місяці дають підстави вважати, що діючі прайс-кепи будуть обмежувати імпорт у значну кількість годин на добу», – зазначив він.

У зв’язку з цим пропонується переглянути граничні ціни з урахуванням добової структури попиту, зокрема підвищити їх у пікові ранкові та вечірні години. Такий підхід, за оцінкою депутата, має забезпечити кращу ліквідність ринку та стимулювати як імпорт, так і розвиток генерації.

«Такий перегляд повинен сприяти створенню належних цінових сигналів для імпорту електроенергії та інвестицій у генерацію, особливо у години пікового навантаження», – підкреслив Герус.

Водночас він нагадав, що Україна вже рухається до лібералізації ринку в рамках євроінтеграції, зокрема через ухвалений закон про інтеграцію енергоринків. На його думку, у цьому контексті перегляд прайс-кепів розглядається як один із кроків до формування повноцінного ринкового ціноутворення із мінімальним адміністративним втручанням.

Раніше у Першій енергетичній Раді заявляли, що встановлення жорстких прайс-кепів у літній період, коли попит зростатиме, може посилити дефіцит електроенергії та призвести до збільшення обмежень для споживачів.