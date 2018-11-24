Держархбудінспекція розповіла про успіхи в боротьбі з «будівельною мафією»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Кудрявцев

Нині 100 громад в Україні самостійно виконують функції держархбудконтролю

У Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) України впроваджують реформи і ведуть боротьбу зі «будівельної мафією». Онлайн-платформа «Прозора ДАБІ», яка почала свою роботу влітку 2018 року, дозволяє побудувати взаємодію між забудовниками та ДАБІ, уникаючи зловживань з боку чиновників. Про це повідомила прес-служба ДАБІ України.

«Вже сьогодні «Прозора ДАБІ» являє собою відкриту систему розгляду дозвільних документів щодо об’єктів будівництва із значним - СС3, класом наслідків, а також, за рахунок підключення територіальних органів ДАБІ до електронного сервісу, середнім – СС2, класом. Окрім того, онлайн-платформа містить графік проведення інспекційних заходів у будівництві», - повідомили у Державній архітектурно-будівній інспекції.

А також підкреслили, що робота онлайн-платформи сприяє зрозумілим термінам розгляду документації, відсутності зловживань з боку посадових осіб та уникнення корупційних ризиків, а ще виключає безпідставні відмови.

Ще одним кроком до реформ у будівництві голова ДАБІ Олексій Кудрявцев вважає вдосконалення процесу децентралізації.

Як відзначив Кудрявцев, нині 100 громад в Україні самостійно виконують функції держархбудконтролю, які вони отримали в рамках реформи децентралізації, але не всі вони реалізують відповідні повноваження на якісному рівні, а кілька взагалі висловили небажання та неспроможність їх виконувати.

За його словами, важливим є, що найближчим часом об’єднані територіальні громади все ж таки отримають право самостійно приймати рішення – надалі продовжувати виконувати функції держархбудконтролю чи повернути їх державі. Верховна Рада України у першому читанні вже підтримала відповідний законопроект №7266-1»Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Однією з проблем галузі Кудрявцев вбачає «будівельну мафію», яка роками контролювала корупційні потоки по всій території країни, а зараз через реформи втрачає джерело мільярдних прибутків.

За словами голови Держархбудінспекції, саме такі забудовники саботують ініціативи ДАБІ, чинять тиск на її очільника, поширюють недостовірну інформацію щодо програм розвитку будівництва та тих, хто їх впроваджує.

Кудрявцев повідомив, що особи, неготові до змін, влаштували проти нього брудну інформаційну атаку, з метою професійної дискредитації, що у народі зветься «чорним піаром». Сумнівні веб-сайти публікують відверто замовні матеріали, в яких висувають низку звинувачень проти Кудрявцева – від корупції до підробки диплому про освіту, але це лише «передсмертні судоми» корупціонерів.

«Ми на правильному шляху і не зійдемо з нього, доки не завершимо реалізацію реформи в галузі будівництва і не знищимо корупцію! Наступним кроком стане впровадження електронного кабінету забудовника на законодавчому рівні», - підкреслив Кудрявцев.

Джерело: Українські новини