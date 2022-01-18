Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну

Держсекретар США заявив про неможливість обговорення європейської безпеки без України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок обговорив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим нещодавні переговори про безпеку в Європі. Як повідомляє пресслужба Держдепартаменту, держсекретар США підкреслив важливість продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.

«Держсекретар наголосила на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російської військової могутності в Україні і біля неї, що викликає глибоку тривогу. Держсекретар підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та наголосив, що у будь-якому обговоренні європейської безпеки мають брати участь союзники з НАТО та європейські партнери, включаючи Україну», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні російського МЗС про розмову Лаврова з Блінкеном зроблено акцент на російських вимогах «гарантій безпеки». Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді них. Також у повідомленні МЗС Росії сказано: «Міністр закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про російську агресію, що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди».

Держсекретар США поговорив із Лавровим напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 19 січня.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб «повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько ста тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.