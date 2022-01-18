Блінкен їде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту

Після відвідин Києва Блінкен поїде у Берлін

Державний департамент США підтвердив візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України, який має відбутись 19 січня. Під час своєї поїздки він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє AP.

Повідомляється, що Блінкен у середу зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У рамках візиту держсекретар США обговорюватиме єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації.

Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Він також зустрінеться зі співробітниками посольства США та їх сім'ями, щоб розповісти про плани на випадок подальшої ескалації з боку Росії.

Вже 20 січня він відправиться до Берліна, де зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

«Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії та агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

МЗС України також підтвердило візит. В українському відомстві наголошують, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у торговельній, інвестиційній та безпековій сфері.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.