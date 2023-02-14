Держтаємниця і Кузьмін: Безугла відповіла на звинувачення Геращенко

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла вважає, що колишній народний депутат Ренат Кузьмін мав допуск до державної таємниці, але це не доступ

Скандальний екснардеп Ренат Кузьмін отримав допуск, але не мав доступу до державної таємниці. Таку думку висловила депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла. Таким чином вона відкинула звинувачення депутатки Ірини Геращенко у брехні, а також зазначила, що у СБУ плутають поняття, що пов`язані із допуском та доступом до державної таємниці.

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«Допуск може він і отримав, а от повного доступу ні. Заступнику голови СБУ С.Андрущенку, який там з часів попередньо президента (досліжу предметніше, до речі ), пораджу не плутати терміни «допуск»-«доступ», – написала вона на своїй сторінці у Facebook, коментуючи лист від СБУ, що був опублікований Іриною Геращенко.

У якості доказу, вона також навела закон «Про державну таємницю», у якому сформульовано поняття доступу та допуску до державної таємниці

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Зокрема, «допуск до державної таємниці» – це оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації, а «доступ до державної таємниці» – надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.

Нагадаємо, співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко публічно звинуватила у брехні депутатку фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу, яка під час голосування за відставку нардепа Рената Кузьміна заперечила наявність у нього доступу до держтаємниці. Геращенко і продемонструвала листа від СБУ, в якому йдеться про те, що Кузьмін мав допуск до державної таємниці та знав деталі роботи спецслужб.