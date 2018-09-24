Дещиця прокоментував критику в уряді Польщі щодо нього



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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Посол України в Польщі Андрій Дещиця, на думку польських урядовців», перейшов «червону межу»

У польському уряді жорстко розкритикували слова Дещиці стосовно необхідності відновлення знищених українських пам’ятників на території Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця прокоментував повідомлення про критику у польському уряді його заяв стосовно необхідності відновити знищені українські пам’ятники на території Польщі.

Про це Дещиця написав на своїй сторінці у Facebook.

«Приписувати всьому польському урядові думки однієї, та ще й неназваної особи, щонайменше некоректно. Вважаю, що і розповсюджувати анонімні висловлювання також не личить такому авторитетному виданню», – заявив посол України у Польщі.

Він зауважив, що у його інтерв’ю радіостанції RMF FM «не йшлося про «шантаж», а про відому позицію України щодо вирішення конкретної проблеми шляхом переговорів і взаємовигідної співпраці».

Дещиця додав, що українські пропозиції відомі польському урядові.

«Ми не користуємося послугами «анонімів». Ми хочемо вести рівноправний і відкритий діалог із своїми польськими партнерами, націлений на взаємоприйнятний результат. Результат, який передбачав би і відновлення сплюндрованих вандалами українських місць пам’яті в Польщі, і проведення пошукових та ексгумаційних робіт на місцях польських поховань в Україні», – підсумував він.

Раніше видання «Дзеркало тижня» з посиланням на анонімне джерело повідомило, що у польському уряді жорстко розкритикували слова українського посла Андрія Дещиці стосовно необхідності відновлення знищених українських пам’ятників на території Польщі.