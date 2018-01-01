Дипломати порадили МЗС, як реагувати на вибори президента РФ

Дипломати дали поради міністерству

МЗС не має реагувати не повідомлення Росії щодо відкриття виборчих дільниць у своїх дипломатичних установах або ж висунути їм зустрічну пропозицію. Таку думку висловили Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального



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Дипломати дали поради міністерству

МЗС не має реагувати не повідомлення Росії щодо відкриття виборчих дільниць у своїх дипломатичних установах або ж висунути їм зустрічну пропозицію. Таку думку висловили Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального департаменту МЗС України (2006—2007 рр.); Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999) під час конференції у прес-центрі «Главкома».

За словами Борщевського Україні не варто відповідати на звернення РФ, щодо виборів президента Росії на території України.

«Такою нотою українську спільноту втягують в розмову. А якщо починається діалог, то українська влада автоматично сприймає ці вибори», - говорить дипломат.

Однак Базилевський зазначив, що варто звернутися до Росії із зустрічною пропозицією.

«Чи збирається РФ проводити вибори в Генеральному консульстві України в Сімферополі», - говорить Надзвичайний і Повноважний Посол України. Але тут же зазначив, що на його думку, взагалі не потрібно реагувати на прохання та повідомлення російської сторони.

Нагадаємо, що МЗС України отримало звернення посольства РФ в Україні щодо проведення 18 березня 2018 року виборів президента РФ і організації для громадян Росії, які проживають на території Україні, виборчих дільниць. А саме в Генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Вибори на пост президента в Росії відбудуться 18 березня – у день, коли було анексовано Крим

Кандидатами на цю посаду стали вісім осіб, в тому числі нинішній лідер Кремля – Володимир Путін.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України отримало запит від РФ на відкриття чотирьох виборчих дільниць на території України. Зокрема, виборчі дільниці хочуть розмістити в приміщенні посольства Росії в Україні у Києві, а також генеральних консульств РФ у Львові, Одесі та Харкові. МЗС поки не надало відповіді російській стороні.

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