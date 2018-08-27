До Києва приїде заступник генсека НАТО



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Заступник генсека НАТО приїжджає до України 6-7 листопада

Заступник генерального секретаря НАТО з питань політики безпеки Алехандро Альваргонзалез прибуде до Києва 6-7 листопада.

Про це сказав глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

«Заступник генсека НАТО приїжджає до України 6-7 листопада. Там буде низка засідань. Зокрема, засідання координаційного комітету, який займається координацією нашого вступу в НАТО взагалі», - повідомив Пристайко.

За його словами, на засіданні координаційного комітету будуть присутні очільники всіх відомств.

«Там всі відомства збираються, будуть брати участь. А окрім того, я думаю, що він буде брати участь у конференції YES як представник НАТО», - додав він.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

Джерело: РБК-Україна