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    Політика

    До Києва приїде заступник генсека НАТО

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    Заступник генсека НАТО приїжджає до України 6-7 листопада

    Заступник генерального секретаря НАТО з питань політики безпеки Алехандро Альваргонзалез прибуде до Києва 6-7 листопада.

    Про це сказав глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

    «Заступник генсека НАТО приїжджає до України 6-7 листопада. Там буде низка засідань. Зокрема, засідання координаційного комітету, який займається координацією нашого вступу в НАТО взагалі», - повідомив Пристайко.

    За його словами, на засіданні координаційного комітету будуть присутні очільники всіх відомств.

    «Там всі відомства збираються, будуть брати участь. А окрім того, я думаю, що він буде брати участь у конференції YES як представник НАТО», - додав він.

    Раніше повідомлялося, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

    Джерело: РБК-Україна

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