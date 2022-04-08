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    Росіяни погрожували дипломатам в ООН, – CNN

    CNN: росіяни погрожували дипломатам за вигнання з Ради ООН з прав людини - Росіяни погрожували дипломатам в ООН, – CNN
    CNN: росіяни погрожували дипломатам за вигнання з Ради ООН з прав людини
    фото з відкритих джерел

    Росія розіслала погрози дипломатам ООН перед голосуванням про її виключення із Ради з прав людини

    Російські дипломати розіслали країнам-членам ООН записку з погрозами «наслідками», якщо ті голосуватимуть за призупинення членства рф у Раді ООН з прав людини. Про це пише CNN з посиланням на кілька джерел.

    У російській записці до дипломатів ООН зазначалося, що не тільки підтримка такої ініціативи, а й утримання чи неучасть у голосуванні буде розцінюватися як «недружній жест».

    Утім, погрози не допомогли Росії: Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини. За цей крок проголосували 93, проти – 24, утрималися – 58. Водночас росія одразу після голосування заявила, що сама достроково припиняє свої повноваження у Раді.

    У проєкті резолюції, за який проголосували, висловлюється «серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні» через дії РФ.

    Росію вирішили виключити після оприлюднення доказів звірств, які російські війська вчиняють в Україні. З відповідним закликом виступили США та Велика Британія.

    Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

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    Теги: росія окупанти США ООН війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни погрожували дипломатам в ООН, – CNN