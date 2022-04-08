Данілов попередив, що чоловіків, які незаконно виїхали, ловитимуть при поверненні в Україну

Данілов розповів, що чекає на чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни

Данілов наголосив, що кожен, хто поїхав у «відрядження», повинен мати окремий документ від прикордонників

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху. Про це Данілов заявив в ефірі українського телемарафону.

«Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно», – наголосив секретар РНБО.

За його словами, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Також Данілов наголосив, що кожен, хто поїхав у «відрядження», повинен мати окремий документ від прикордонників.

Як повідомляв «Главком», прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Дружина дбайливо сховала його у «бейбі-боксі». На фото видно, що чоловік сховався у «пакунку малюка» на задньому сидінні автівки. Дружина, яка перебувала за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.

Додамо, Міністерство інфраструктури України вже розширює список тих чоловіків призовного віку, що можуть виїхати за межі країни.