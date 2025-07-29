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Добудова Хмельницької АЕС. Нова очільниця Міненерго зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Добудова Хмельницької АЕС. Нова очільниця Міненерго зробила заяву
У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів
фото: mev.gov.ua/Міненерго

За словами чиновниці, атомна генерація залишається базовою для України й становить 50-60% енергобалансу в умовах війни

Новопризначена міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримує добудову Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву чиновниці в ефірі телемарафону.

«Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це будемо робити – це процес переговорів і дискусій», – сказала Гринчук.

У разі успішного будівництва загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, ставши найбільшою в Європі. Енергоблоки ВВЕР-1000 Україна планувала купити у болгарської компанії, однак та несподівано відмовилася. «У мене запланована на найближчий час зустріч з болгарським міністром, ми будемо обговорювати можливі подальші двосторонні відносини саме щодо цих блоків", – додала Гринчук.

За словами посадовиці, більшість атомних блоків, які працюють в Україні, є радянськими. Вона наголосила, що не бачить проблеми в тому, що болгарські енергоблоки були виготовлені в Росії. Водночас Україна розглядає співпрацю з іншими країнами, зокрема, вже є домовленості з американською компанією Westinghouse.

За словами міністерки, атомна генерація залишається базовою для України й становить 50-60% енергобалансу в умовах війни. «Це саме та генерація, яка дозволяє нам пережити зиму», – наголосила Гринчук, додавши, що ключовою задачею є забезпечення роботи всіх дев'яти енергоблоків на вільній території України, що дає майже 8 ГВт базових потужностей.

Нагадаємо, процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі атомних реакторів блоків для Хмельницької атомної електростанції триває. Проєкт не було скасовано, оскільки відмова продавати Україні реактори має бути затверджена рішенням болгарського парламенту. Раніше віце-прем’єр Атанас Зафіров заявив, що два атомних реактори з АЕС «Белене» є ключовим активом Болгарії, частиною її енергетичної безпеки та економічної незалежності, а рішення їх не продавати – стратегічним.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту. З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Теги: Міненерго Хмельницька АЕС Світлана Гринчук

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