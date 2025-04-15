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Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
Цьогоріч український парламент таки дав дозвіл на придбання болгарського обладнання для АЕС
фото з відкритих джерел

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів

Обладнання з АЕС «Белене» не буде продано Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Віце-прем'єр-міністр Болгарії і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що дане рішення підтримали всі партнери в уряді, в тому числі лідер політсили ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Бойко Борисов.

За словами Зафірова, країна повинна розвивати атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію в усьому світі.

Як пишуть журналісти, рішення болгарського уряду ставить під сумнів будівництво двох нових блоків Козлодуйської атомної електростанції (АЕС), після того, як наприкінці минулого року компанія «АЕС Козлодуй – нові потужності» офіційно підписала контракт з американським консорціумом Westinghouse і південнокорейською компанією Hyundai Engineering & Construction на спорудження сьомого і восьмого блоків АЕС.

Ціна угоди не розголошується, оскільки вона є комерційною таємницею. Однак стало відомо, що контракт включає в себе фіксовану ціну для кожного з учасників і ціну, засновану на кількості робочих годин і трудомісткості. Крім того, для реалізації проекту передбачався продаж Україні обладнання з АЕС «Белене».

Зазначається, що у 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів, спочатку призначених для недобудованої АЕС «Белене».

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Теги: Болгарія Хмельницька АЕС атомна енергетика

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