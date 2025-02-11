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Зеленський заявив про готовність до зустрічей із представниками США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський заявив про готовність до зустрічей із представниками США
Також президент прокоментував рішення Верховної Ради дати дозвіл державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки
фото: Офіс президента

«Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив про перемовини із представниками США та про рішення щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

«Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях», – заявив Зеленський. Також він повідомив, що скликав засідання РНБО стосовно цін на ліки.

Також президент прокоментував рішення Верховної Ради дати дозвіл державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

«І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики», – заявив президент.

За його словами, промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел.

«Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних. 

Днями Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до 4 років. Два енергоблоки працюватимуть на обладнанні російського виробництва ВВЕР-1000, які стоять і на перших двох блоках ХАЕС. 15 квітня 2024 року «Енергоатом» розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читання повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Теги: Кабмін Верховна Рада міністр депутат будівництво закон незалежність Енергоатом Володимир Зеленський Україна президент За майбутнє Ярослав Железняк Герман Галущенко законопроєкт

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