На Хмельницькій АЕС планують добудувати два енергоблоки: чому громадськість проти

Організації заявляють, що проєкт суперечить національним інтересам України, становить загрозу для енергетичної безпеки і матиме екологічні та економічні наслідки

На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4. Для початку будівництва необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії розгляду. Проте громадськість не підтримує плани «Енергоатом», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкта. Про це йдеться на сайті «Екодія».

Позиція НАЕК «Енергоатом»

Будівництво нових атомних енергоблоків, за словами керівника «Енергоатома» Петра Котіна, наразі є дуже важливим для стабільності енергосистеми країни.

«Зараз енергосистема фактично тримається на атомній генерації. В тих умовах, коли через російські обстріли пошкоджено дуже багато об'єктів гідро- і тепловгенерації, атомна залишається островом стабільності. Можна сказати, що сьогодні світло і тепло в наших домівках є завдяки працівникам саме «Енергоатому», – зазначив Петро Котін.

За його словами, наразі атомники роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше розпочати монтаж реакторної установки на третьому енергоблоці.

«Зараз там проводяться відновлювальні роботи, обладнання і приміщення самого енергоблоку готують до монтажу. Плануємо закінчити основні роботи до червня. І з червня, я сподіваюся до того часу Верховна Рада підтримає цей законопроєкт, ми розпочнемо монтаж реактора і добудову третього, а потім і четвертого енергоблоків», – каже Котін.

Позиція громадськості

Близько 20 громадських організацій підписали листа стосовно загроз проєкту добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Вони наголошують на таких проблемних моментах, як зв'язки з Росією, невідповідність технологій, проблеми з безпекою та екологією.

Залежність від Росії

Як вже відомо, добудовою енергоблоків займається Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Активісти наголошують, що передбачається розміщення реакторних установок типу ВВЕР-1000, основну частину обладнаня для яких планують купити у Болгарії. Проте це обладнння було виготовлене в Росії для АЕС «Белене» та залишається на складах у Болгарії після зупинки проєкту у 2012 році.

«Нині ж попри широкомасштабну російську агресію, прикриваючись ідеєю компенсувати втрачені енергетичні потужності, зокрема ЗАЕС, плани все ще включають використання російського обладнання, що потребує імпорту з Болгарії (нереалізована АЕС Белене) і в разі купівлі якого ми будемо прив’язані до російських виробників», – йдеться у зверненні громадськості.

Зростання вартості та часу спорудження

Вартість спорудження ХАЕС 3 та 4 енергоблоків оцінена в 1,7 млрд євро. Активісти наголошують: вартість нереалістична у світлі глобальних тенденцій, адже останні європейські проєкти демонструють значне зростання вартості та тривалості будівництва атомних енергоблоків.

«Наприклад, вартість будівництва енергоблоку Фламанвіль-3 у Франції зросла з 3,2 до 12,4 мільярдів євро з 2007 року, і проєкт все ще не завершений. Подібні проблеми спостерігаються і на АЕС Моховце у Словаччині», – йдеться у заяві.

Важливо, що фінансуватися проєкт має коштом «Енергоатома», тож його вартість має бути закладена у тариф на відпуск електроенергії і покриватися за рахунок українських споживачів.

Невідповідність технологій

За словами спеціалістів, в Україні всі реактори ВВЕР-1000 серії 320 і відповідно недобудовані реакторні та машинні зали енергоблоків № 3, 4 ХАЕС сконструйовані під них. У той час як на АЕС Белене, де планується закупка обладнання, реактори ВВЕР-1000 серії 466Б.

«Це не повністю відповідають сучасним стандартам безпеки, розробленим Асоціацією регуляторів Західної Європи для «відкладених проєктів». Вони не враховують принципів безпеки, які були розроблені після 1980-х років», – наголошує громадськість. Крім того, такий проєкт значною мірою залежить від технологій та обладнання з російським походженням, що суперечить національним інтересам України та міжнародним санкціям.

Проблеми з безпекою та екологією

Активісти повідомляють, що у літні періоди, коли температура підвищується, ХАЕС уже змушена використовувати додаткову воду для охолодження реакторів з річки Горинь. Відповідно, без проведення детальної оцінки водозабезпечення всього регіону, за врахування одночасної роботи чотирьох енергоблоків ХАЕС, немає підстав стверджувати, що даний проєкт не матиме негативного впливу як на екосистему Горині, так і на регіон в цілому та гарантувати безпечну роботу реакторів.

«Крім того, законопроєкт про будівництво енергоблоків не враховує поточний стан споруд, які були побудовані ще в 1980-х роках і залишалися незавершеними понад 30 років. Немає також оцінки впливу на довкілля, як це передбачено законом», – зазначають спеціалісти.

Також громадськість непокоїть відсутність прозорої інформації про плани модернізації та адаптації існуючих об’єктів, а також про стан конструкцій та компонентів, які залишалися без належного обслуговування протягом тривалого часу.

У висновку, громадські організації просять Верховну Раду України та Президента України припинити подальший розгляд та схвалення Закону про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

До слова, на Хмельниччині розпочалося будівництво ще двох блоків на атомній станції. Хмельницька атомна електростанція-5 та Хмельницька атомна електростанція-6 збудують за американською технологією АР1000 Westinghouse. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

Як відомо, Україна збирається придбати у Болгарії два ядерних реактори російського виробництва та інше енергетичне обладнання для добудови на Хмельницькій АЕС енергоблоків Х-3 і Х-4. Інформацію про це підтвердили глава НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, а згодом і міністр енергетики Герман Галущенко.