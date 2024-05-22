Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Хмельницькій АЕС планують добудувати два енергоблоки: чому громадськість проти

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Хмельницькій АЕС планують добудувати два енергоблоки: чому громадськість проти
Майбутній вигляд Хмельницької атомної електростанції після будівництва п'ятого і шостого й добудови третього і четвертого енергоблоків, квітень 2024
фото: Суспільне Хмельницький

Організації заявляють, що проєкт суперечить національним інтересам України, становить загрозу для енергетичної безпеки і матиме екологічні та економічні наслідки

На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4. Для початку будівництва необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії розгляду. Проте громадськість не підтримує плани «Енергоатом», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкта. Про це йдеться на сайті «Екодія».

Позиція НАЕК «Енергоатом»

Будівництво нових атомних енергоблоків, за словами керівника «Енергоатома» Петра Котіна, наразі є дуже важливим для стабільності енергосистеми країни.

«Зараз енергосистема фактично тримається на атомній генерації. В тих умовах, коли через російські обстріли пошкоджено дуже багато об'єктів гідро- і тепловгенерації, атомна залишається островом стабільності. Можна сказати, що сьогодні світло і тепло в наших домівках є завдяки працівникам саме «Енергоатому», – зазначив Петро Котін.

За його словами, наразі атомники роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше розпочати монтаж реакторної установки на третьому енергоблоці.

«Зараз там проводяться відновлювальні роботи, обладнання і приміщення самого енергоблоку готують до монтажу. Плануємо закінчити основні роботи до червня. І з червня, я сподіваюся до того часу Верховна Рада підтримає цей законопроєкт, ми розпочнемо монтаж реактора і добудову третього, а потім і четвертого енергоблоків», – каже Котін.

Позиція громадськості

Близько 20 громадських організацій підписали листа стосовно загроз проєкту добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Вони наголошують на таких проблемних моментах, як зв'язки з Росією, невідповідність технологій, проблеми з безпекою та екологією.

Залежність від Росії

Як вже відомо, добудовою енергоблоків займається Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Активісти наголошують, що передбачається розміщення реакторних установок типу ВВЕР-1000, основну частину обладнаня для яких планують купити у Болгарії. Проте це обладнння було виготовлене в Росії для АЕС «Белене» та залишається на складах у Болгарії після зупинки проєкту у 2012 році.

«Нині ж попри широкомасштабну російську агресію, прикриваючись ідеєю компенсувати втрачені енергетичні потужності, зокрема ЗАЕС, плани все ще включають використання російського обладнання, що потребує імпорту з Болгарії (нереалізована АЕС Белене) і в разі купівлі якого ми будемо прив’язані до російських виробників», – йдеться у зверненні громадськості.

Зростання вартості та часу спорудження

Вартість спорудження ХАЕС 3 та 4 енергоблоків оцінена в 1,7 млрд євро. Активісти наголошують: вартість нереалістична у світлі глобальних тенденцій, адже останні європейські проєкти демонструють значне зростання вартості та тривалості будівництва атомних енергоблоків.

«Наприклад, вартість будівництва енергоблоку Фламанвіль-3 у Франції зросла з 3,2 до 12,4 мільярдів євро з 2007 року, і проєкт все ще не завершений. Подібні проблеми спостерігаються і на АЕС Моховце у Словаччині», – йдеться у заяві.

Важливо, що фінансуватися проєкт має коштом «Енергоатома», тож його вартість має бути закладена у тариф на відпуск електроенергії і покриватися за рахунок українських споживачів.

Невідповідність технологій

За словами спеціалістів, в Україні всі реактори ВВЕР-1000 серії 320 і відповідно недобудовані реакторні та машинні зали енергоблоків № 3, 4 ХАЕС сконструйовані під них. У той час як на АЕС Белене, де планується закупка обладнання, реактори ВВЕР-1000 серії 466Б. 

«Це не повністю відповідають сучасним стандартам безпеки, розробленим Асоціацією регуляторів Західної Європи для «відкладених проєктів». Вони не враховують принципів безпеки, які були розроблені після 1980-х років», – наголошує громадськість. Крім того, такий проєкт значною мірою залежить від технологій та обладнання з російським походженням, що суперечить національним інтересам України та міжнародним санкціям.

Проблеми з безпекою та екологією

Активісти повідомляють, що у літні періоди, коли температура підвищується, ХАЕС уже змушена використовувати додаткову воду для охолодження реакторів з річки Горинь. Відповідно, без проведення детальної оцінки водозабезпечення всього регіону, за врахування одночасної роботи чотирьох енергоблоків ХАЕС, немає підстав стверджувати, що даний проєкт не матиме негативного впливу як на екосистему Горині, так і на регіон в цілому та гарантувати безпечну роботу реакторів.

«Крім того, законопроєкт про будівництво енергоблоків не враховує поточний стан споруд, які були побудовані ще в 1980-х роках і залишалися незавершеними понад 30 років. Немає також оцінки впливу на довкілля, як це передбачено законом», – зазначають спеціалісти.

Також громадськість непокоїть відсутність прозорої інформації про плани модернізації та адаптації існуючих об’єктів, а також про стан конструкцій та компонентів, які залишалися без належного обслуговування протягом тривалого часу.

У висновку, громадські організації просять Верховну Раду України та Президента України припинити подальший розгляд та схвалення Закону про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

До слова, на Хмельниччині розпочалося будівництво ще двох блоків на атомній станції. Хмельницька атомна електростанція-5 та Хмельницька атомна електростанція-6 збудують за американською технологією АР1000 Westinghouse. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

Як відомо, Україна збирається придбати у Болгарії два ядерних реактори російського виробництва та інше енергетичне обладнання для добудови на Хмельницькій АЕС енергоблоків Х-3 і Х-4. Інформацію про це підтвердили глава НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, а згодом і міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також: 

Теги: Верховна Рада будівництво Енергоатом активісти законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року
Посол показала, як республіканці в Палаті представників підтримували Україну з 2022 року
24 квiтня, 03:52
Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі
«Енергоатом» спростував фейк про позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС
30 квiтня, 17:29
Колишні ув’язнені після укладання контракту проходитимуть військову службу у спеціалізованих військових частинах
Ув'язнені зможуть служити в ЗСУ: детальне роз'яснення
8 травня, 15:29
Фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра Сольського
Стефанчук пояснив, коли очікувати на голосування про відставку Сольського
8 травня, 21:04
Виробники зброї отримуватимуть пільгові кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
9 травня, 15:37
Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня
Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст
Рада ухвалила закон про удосконалення початкової загальновійськової підготовки
Сьогодні, 11:30
Щоб розібрати незаконно збудовану Московським патріархатом церкву, знадобилася ніч
Що буде на місці скандального МАФу Московської церкви: роз'яснення
17 травня, 22:38
Автор законопроєкту хвилюється: рішення про призначення великих штрафів ухвалюватимуть керівники ТЦК, які можуть не мати юридичної освіти
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
Вчора, 15:46

Суспільство

На Хмельницькій АЕС планують добудувати два енергоблоки: чому громадськість проти
На Хмельницькій АЕС планують добудувати два енергоблоки: чому громадськість проти
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
Яценюку – 50. Чим нині займається імпозантний експрем'єр?
Яценюку – 50. Чим нині займається імпозантний експрем'єр?
Мер Дніпра емоційно розповів про людей, які псують йому настрій
Мер Дніпра емоційно розповів про людей, які псують йому настрій
Військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через хворих родичів, проходитимуть перевірку
Військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через хворих родичів, проходитимуть перевірку
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
18K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
17K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
15K
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
11K
Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук
6821
Бронювання далекобійників: перевезення призупинені, водії чекають відповідь уряду

Новини

Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua