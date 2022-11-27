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Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах

Надія Клочко
glavcom.ua
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах
Кіра Рудик отримала нагороду Women In Politics Champion of the Year Award
фото з відкритих джерел

Українська народна депутатка похвалилася, що отримала нагороду у Брюсселі

Народна депутатка від партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що її визнали найвпливовішою політикинею Європи. Про нагороду, отриману в Брюсселі, вона повідомила у своїх соціальних мережах.

«Сьогодні мене визнано найвпливовішою політикинею Європи. Я отримала нагороду, яку хочу розділити з мільйонами українок. Бо це - про них і для них. Українки – сила, яка мотивує, дає наснагу і творить дива. Ми здатні на неможливе, хоча можемо бути як сильними, так і слабкими», - написала вона.

Очільниці партії «Голос» дали нагороду Women In Politics Champion of the Year Award від європейської організації The Alliance Of Her. На сайті альянсу йдеться про те, що він дає жінкам у Європі можливість реалізовувати свої політичні амбіції. Alliance Of Her користується підтримкою Фонду Фрідріха Науманна, Європейського ліберального форуму та Європейського парламенту. 

Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 1

Користувачі соцмереж розкритикували Кіру Рудик за самовихваляння та відреагували на її допис жартами.

Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 2
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 3
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 4
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 5
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 6
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 7
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 8
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах фото 9

Нагадаємо, раніше народна депутатка України від фракції «Голос» Кіра Рудик заявила, що стала першою українською парламентаркою, яка відвідала острів Тайвань. Представниця Верховної Ради провела зустріч з президенткою та урядовцями Тайваню. 

Читайте також: Girl boss у Верховній Раді. Шлях Кіри Рудик
Теги: Кіра Рудик депутат партія Голос соціальні мережі

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