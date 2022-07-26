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    Політика

    Нардепка Рудик прокоментувала чутки про вилучення паспорта

    Рудик перетинала кордон більше тижня тому - Нардепка Рудик прокоментувала чутки про вилучення паспорта
    Рудик перетинала кордон більше тижня тому
    фото з відкритих джерел

    «Мій закордонний паспорт у мене»

    Глава партії «Голос» Кіра Рудик офіційно повідомила, що паспорт у неї не вилучили. Вона наразі зі своїм документом перебуває у закордонній поїздці. Про це нардепка повідомила «Главкому».

    «Я справді перебуваю за межами України у робочій поїздці. Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний», – зазначила Рудик.

    Депутатка повідомила, що перетинала кордон більше тижня тому. Чому новини про втрату закордонного паспорту зʼявились саме сьогодні – їй невідомо.

    «Але відомо інше: один з найсильніших наших аргументів при спілкуванні з міжнародними партнерами – це єдність всередині країни і відсутність внутрішніх сварок. Зі свого боку я робитиму все, щоб ця єдність зберігалась надалі», – додала глава партії.

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що у голови партії «Голос» Кіри Рудик відібрали закордонний паспорт під час виїзду за кордон. Вилучення паспорта у Рудик пов’язували з наявністю у нардепки другого громадянства – американського.

    22 липня стало відомо, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. Прикордонники вилучили в Корбана паспорт і пояснюють свої дії тим, що його позбавлено громадянства України.

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    Теги: паспорт Україна кордон Кіра Рудик
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    Нардепка Рудик прокоментувала чутки про вилучення паспорта