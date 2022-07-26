Нардепка Рудик прокоментувала чутки про вилучення паспорта

«Мій закордонний паспорт у мене»

Глава партії «Голос» Кіра Рудик офіційно повідомила, що паспорт у неї не вилучили. Вона наразі зі своїм документом перебуває у закордонній поїздці. Про це нардепка повідомила «Главкому».

«Я справді перебуваю за межами України у робочій поїздці. Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний», – зазначила Рудик.

Депутатка повідомила, що перетинала кордон більше тижня тому. Чому новини про втрату закордонного паспорту зʼявились саме сьогодні – їй невідомо.

«Але відомо інше: один з найсильніших наших аргументів при спілкуванні з міжнародними партнерами – це єдність всередині країни і відсутність внутрішніх сварок. Зі свого боку я робитиму все, щоб ця єдність зберігалась надалі», – додала глава партії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що у голови партії «Голос» Кіри Рудик відібрали закордонний паспорт під час виїзду за кордон. Вилучення паспорта у Рудик пов’язували з наявністю у нардепки другого громадянства – американського.

22 липня стало відомо, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. Прикордонники вилучили в Корбана паспорт і пояснюють свої дії тим, що його позбавлено громадянства України.