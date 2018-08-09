Другий президент України Леонід Кучма святкує 80-річчя



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Леонід Кучма

Леонід Кучма залишається єдиним главою держави в Україні, якого обрали на другий термін

Сьогодні, 9 серпня, другий президент України Леонід Кучма відзначає свій 80-й день народження.

Кучма народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті, де закінчив фізико-технічний факультет за спеціальністю інженер-механік у галузі ракетної техніки.

У політику прийшов в 1990 році. Тоді він став народним депутатом СРСР, а пізніше - Верховної Ради вже незалежної України. У 1992-1993 роках очолював Кабінет Міністрів. У 1994 році його обрали президентом України.

Після відходу з великої політики Леодін Кучма займався благодійністю. Перу екс-президента належить шість публіцистичних книг, у тому числі «Україна - не Росія», «Зламане десятиліття», «Своїм шляхом. Роздуми про економічні реформи в Україні».

Для України Кучма, зокрема, запам’ятається тим, що саме він ввів нову національну валюту (гривню) і сприяв прийняттю нової Конституції країни.

Також санкціонував створення Конституційного суду і жодного разу не розпускав парламент.

Леонід Кучма залишається єдиним главою держави, якого обрали на другий термін. У 1999 році Кучма вдруге очолив Україну.

Леонід Данилович пережив кілька спроб імпічменту. В 2001 році Верховна Рада спробувала змістити його, звинувативши в незаконному продажі зброї, в організації побиття депутата Олександра Єльяшкевича.

Також у 2000—2001 роках проходила кампанія протестів «Україна без Кучми», спрямована переважно на відставку президента. Учасники акції розбили наметове містечко у центрі Києва з вимогами відставки Кучми й керівників силових відомств, проведення незалежної експертизи у справі зниклого журналіста Георгія Гонгадзе.

Наразі Кучма представляє Україну в Мінську на засіданнях Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.