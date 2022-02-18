Ексглава МЗС про Байдена і Росію: цей «сплячий дідусь» їм ще покаже

Володимир Огризко оцінив роль президента США в подіях навколо України

Директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко у інтерв’ю «Главкому» розповів, як він бачить роль президента Байдена у вирішенні ситуації щодо накопичення військ Росії на кордоні з Україною та можливого нападу.

Як відомо, на адресу президента США лунали звинувачення у бездіяльності щодо Росії, його називали «сплячим Джо». Але наприкінці року, як відзначили багато експертів та дипломатів, він «прокинувся», витримавши паузу в шість місяців, як обіцяв на саміті з Путіним 16 червня минулого року. І почав пресувати Росію.

««Думаю, Джо Байден настільки досвідчений політик, що зараз у Росії бачать, як він прокидається. Навряд чи в Москві від цього дуже приємний настрій. Якщо за президентства Трампа євроатлантична єдність була під великим знаком запитання, то зараз вона відновлена. Також існує спільна позиція у США і Європи відносно того, щоб покарати Росію», – вважає Огризко.

Зараз Росія має імідж світового хулігана. І всі розуміють, що з цією країною не треба мати жодних спільних справ, а треба її стримувати.

«І цей «сплячий дідусь» їм ще доведе, що не треба бути такими зарозумілими і що за свою нахабність доведеться дорого заплатити», – каже ексглава МЗС.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США готові підписати «гарантії безпеки» з Росією, якщо їх досягнуть. Також стало відомо, про що буде говорити Байден у зверненні щодо України.

Раніше Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії. Як відомо, Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.