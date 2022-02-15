Стало відомо, про що буде говорити Байден у зверненні щодо України

У Білому домі назвали теми, з якими вступить президент США

Президент США Джо Байден ввечері 15 лютого виступить зі зверненням щодо України. У ньому очільник Білого дому розповість про кроки, на які готові піти США. Про це написала у Тwitter прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Байден говоритиме про актуальні питання, пов'язані з ескалацією навколо України.

Псакі наголосила, що Джо Байден лише озвучуватиме вже наявну позицію США щодо України, а не оголошувати нову політику.

«Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас вдома», – пояснила прессекретарка Білого дому.

Додамо, що американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.

До слова, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

Як відомо, останніми днями супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Також британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Сьогодні у Кремлі після переговорів з канцлером ФРН Путін заявив, що Росія діятиме далі «за планом».

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

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