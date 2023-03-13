Уперше в історії української дипломатії. МЗС розпочало відкритий пошук послів

Особливий потрібні посли зараз у країнах Африки. Подати заявку можна на сайті МЗС

Міністерство закордонних справ шукає послів. Про це повідомив очільник міністерства Дмитро Кулеба.

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«Охочих багато, а готових якісно виконувати таку складну роботу – одиниці. Знайти людину, яка відповідатиме критеріям і вимогам, знатиме мови, буде здатна дати результат – дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів», – йдеться в повідомленні.

Кулеба заявив, що переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або їх ще не знайшли, або вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України.

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«Тому ми йдемо на безпрецедентний крок – створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі «Вакансії». Відкритий пошук послів – це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі», – додав він.

Зазначається, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок.

Серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. Це тому, що на розгляд президента вже внесено кандидатури послів у цих країнах.

«Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ «Вакансії». Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС», – підсумував міністр.

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Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду.