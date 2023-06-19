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Скандальне призначення. Чим Олеся Ілащук два місяці займалася у Болгарії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандальне призначення. Чим Олеся Ілащук два місяці займалася у Болгарії
Посол в Болгарії Олеся Ілащук
фото з відкритих джерел

За травень та середину червня Олеся Ілащук провела лише декілька зустрічей 

У грудні 2022 року Україну сколихнув гучний скандал: Олеся Ілащук, яка позиціонувала себе «фахівчинею із сексології та ювелірних прикрас», стала послом України у Болгарії. Минуло декілька місяців із призначення Ілащук на високий дипломатичний пост, проте, як йдеться на сайті посольства України в Болгарії, за травень та половину червня вона провела лише декілька зустрічей.

Так, 3 травня Олеся Ілащук зустрілася з Головою Народних Зборів Болгарії Росеном Желязковим та з Виконавчим директором Державної агенції Болгарії з питань болгар за кордоном Райною Манжуковою, 4 травня провела зустріч з Представницею ЮНІСЕФ у Болгарії Крістіною де Брюїн. Згодом на сайті посольства з'явилися новини про читання віршів та відкриття фотовиставок, проте жодного звіту або новини про Ілащук – інформація про її роботу з'явилася вже 12 травня, коли вона провела зустріч з віцепрем’єр-міністром з питань громадського порядку та безпеки, міністром внутрішніх Іваном Демерджієвим. 

Ілащук знову зникла на декілька днів та з'явилася вже 15 травня: тоді пані посол у Болгарії зустрілася з мером міста Софія Йорданкою Фандиковою. Наступна подія за участі Ілащук відбулася рівно через тиждень, 22 травня – Олеся Ілащук здійснила робочу поїздку в місто Пловдив. Жодних звітів про результати не бул оприлюднено. 31 травня Ілащук звернулася до школярів на честь завершення навчального року в Освітньому хабі в Софії.

На початку червня посол Олеся Ілащук провела зустріч з міністром оборони Республіки Болгарія Тодором Тагаревим, під час якої нібито було обговорено можливості надання гуманітарної та військово-технічної допомоги Україні. 14 червня Олеся Ілащук зустрілася з українськими учнями, які навчаються в Американському коледжі в Болгарії. Тобто за півтора місяці посольство України в Болгарії відзвітувало про менш ніж десять робочих подій за участі українського посла, що викликало обурення в соцмережах.

Користувачі розкритикували Ілащук і за малу кількість виконаної роботи, і за те, що виконана робота Ілащук є «дипломатичним проривом» – зустрічі із мерами болгарських міст та школярами, і навіть ті відбуваються лише декілька разів на місяць, а звіти та новини про роботу посолки часто відсутні.

Нагадаємо, що президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку. Згодом Ілащук знайшла винних у скандалі: журналістів та росіян, які прагнуть розсварити українців між собою.

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Теги: посол Болгарія скандал

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