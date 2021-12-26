Ексміністр оборони повідомив, як далеко готовий зайти Путін
Андрій Загороднюк розповів, чому Володимир Путін нагнітає ситуацію щодо України
Колишній чиновник вважає, що на українську державу чекає дуже напружений період
Володимир Путін нагнітає ситуацію щодо України, щоби країни Заходу, в першу чергу США, на найвищому рівні вирішили не поповнювати НАТО українською територією. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.
На українську державу чекає дуже напружений період, і він може тривати навіть не рік, розповів колишній очільник Міноборони.
За його словами, Україні з двох причин загрожує непростий час.
«Перше: Путін не відмовляється від своєї мети – не допустити розвитку України як успішної європейської демократії, яка є членом ЄС та НАТО. По-друге, він зараз готовий йти фактично на будь-які кроки, окрім тих, які, власне кажучи, розвалять саму Росію», – заявив ексчиновник.
Він підкреслив, що російський лідер наважився на дуже сильне нагнітання ситуації, і це викликає стурбованість.
«Мета – зробити так, щоб в першу чергу США, а в принципі країни Заходу, ухвалили державну політику на найвищому рівні щодо нерозширення НАТО на територію України», – додав колишній міністр.
Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.
Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.
Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.
До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.
Крім того, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.
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