Ексміністр оборони повідомив, як далеко готовий зайти Путін

Колишній чиновник вважає, що на українську державу чекає дуже напружений період

Володимир Путін нагнітає ситуацію щодо України, щоби країни Заходу, в першу чергу США, на найвищому рівні вирішили не поповнювати НАТО українською територією. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

На українську державу чекає дуже напружений період, і він може тривати навіть не рік, розповів колишній очільник Міноборони.

За його словами, Україні з двох причин загрожує непростий час.

«Перше: Путін не відмовляється від своєї мети – не допустити розвитку України як успішної європейської демократії, яка є членом ЄС та НАТО. По-друге, він зараз готовий йти фактично на будь-які кроки, окрім тих, які, власне кажучи, розвалять саму Росію», – заявив ексчиновник.

Він підкреслив, що російський лідер наважився на дуже сильне нагнітання ситуації, і це викликає стурбованість.

«Мета – зробити так, щоб в першу чергу США, а в принципі країни Заходу, ухвалили державну політику на найвищому рівні щодо нерозширення НАТО на територію України», – додав колишній міністр.

Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.