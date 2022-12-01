Рада підтримала припинення повноважень нардепки Льовочкіної

Припинення повноважень Льовочкіновї підтримали 285 нардепів

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Юлії Льовочкіної. Про це повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Таке рішення підтримали 285 нардепів.

Раніше повідомлялося, що Льовочкіна за власною заявою достроково склала мандат депутатки Верховної Ради. Підставою для такого рішення є «сімейні обставини».

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Додамо, що Юлія Льовочкіна була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень. Найбільший відсоток прогульників від загальної кількості депутатів у фракції тоді був серед представників колишньої ОПЗЖ: там майже 66% нардепів від початку року не отримали «депутатських» виплат.

У Верховній Раді ІХ скликання Юлія Льовочкіна мала керівну посаду у комітетах, вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Як раніше повідомлялося, депутати пропонують позбавити мандатів усіх членів ліквідованої фракції ОПЗЖ.

До відома, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».