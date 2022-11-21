Рада може позбавити мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ, стартував збір підписів за позачергову сесію

Для того, щоб провести позачергове засідання парламенту, необхідно зібрати підписи 150 народних депутатів

У Верховній Раді починається процедура збору підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії, на якій буде розглянуто постанову про дострокове припинення депутатських повноважень парламентарів від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ), а також законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад, обраних від заборонених партій. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Нардеп зазначив, що постанова про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ була подана до парламенту ще 24 серпня.

«У Раді починають збір підписів для проведення позачергової сесії. На ній пропонують розглянути постанову щодо позбавлення мандатів ОПЗЖ. Це та сама постанова, яка стала основою для моєї нещодавньої петиції. Разом з колегами Софією Фединою, Володимиром Ар’євим та Олегом Дундою ми подали постанову ще 24 серпня. Але вона досі не проголосована», – написав він.

Для того, щоб скликати позачергове засідання необхідно зібрати 150 підписів народних депутатів.

Про початок збору підписів розповів і ще один ініціатор постанови про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, Олег Дунда.

«Сьогодні ініціював виготовлення підписних листів для збору підписів щодо винесення законопроєкту № 7476 (урядовий законопроєкт) стосовно припинення депутатських повноважень місцевих депутатів-представників ОПЗЖ та постанови №7694 про припинення повноважень народних депутатів-представників ОПЗЖ. Давайте завершимо ту роботу, яку розпочала Революція гідності. Якби Українська влада була вичищена від колаборантів та любителів «русского міра» ще в 2014, ми б не мали 24 лютого 2022. Впевнений, що ви мене підтримаєте», – зазначив нардеп.

До слова, 16 листопада Комітет з питань державної влади схвалив законопроєкт Кабміну №7476. Ця законодавча ініціатива передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).