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    Експерт про лист Угорщини до НАТО: Будапешт загрався

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    Експерт про лист Угорщини до НАТО: Будапешт загрався

    Угорщина може дискредитувати свою позицію щодо претензій в сторону України

    Угорщина продемонструвала деструктивність і алогічність своєї позиції через звернення до НАТО щодо України. У цьому впевнений заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

    За його словами, своїми останніми діями щодо України Будапешт може взагалі дискредитувати себе.

    «Лист Угорщини до інших країн НАТО і самого Альянсу із пропозицією переглянути увесь комплекс відносин із Україною може обернутися в кінці кінців проти Будапешту і дискредитувати офіційну угорську позицію по нам. Це той випадок коли загралися і ну дуже ж забагато на себе взяли», - написав він у Facebook.

    Водночас експерт радить, аби українські дипломати і військові «чітко цей лист в потрібному руслі обіграли».

    Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України»

    Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

    Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

    Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

    Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

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