Експерт про лист Угорщини до НАТО: Будапешт загрався



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угорщина може дискредитувати свою позицію щодо претензій в сторону України

Угорщина продемонструвала деструктивність і алогічність своєї позиції через звернення до НАТО щодо України. У цьому впевнений заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

За його словами, своїми останніми діями щодо України Будапешт може взагалі дискредитувати себе.

«Лист Угорщини до інших країн НАТО і самого Альянсу із пропозицією переглянути увесь комплекс відносин із Україною може обернутися в кінці кінців проти Будапешту і дискредитувати офіційну угорську позицію по нам. Це той випадок коли загралися і ну дуже ж забагато на себе взяли», - написав він у Facebook.

Водночас експерт радить, аби українські дипломати і військові «чітко цей лист в потрібному руслі обіграли».

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».