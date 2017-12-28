Експерти: «Криптовалютна ініціатива» нардепа Рибалки — політичний популізм

«У законодавстві України поняття «криптовалюта» існує вже понад 10 років»

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка, незважаючи на тотальну критику експертного середовища, продовжує лобіювати власний проект закону «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних» (№ 7183-1). В НБУ законодавчу ініціативу назвали передчасною і недосконалою. «Як я вже говорив щодо



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Сергій Рибалка

«У законодавстві України поняття «криптовалюта» існує вже понад 10 років»

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка, незважаючи на тотальну критику експертного середовища, продовжує лобіювати власний проект закону «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних» (№ 7183-1). В НБУ законодавчу ініціативу назвали передчасною і недосконалою.

«Як я вже говорив щодо криптовалют Україна має унікальну можливість набути досвіду, який будуть вивчати інші країни» , — написав народний депутат України Сергій Рибалка на своїй сторінці в Facebook.



Втім, точку зору Рибалки не поділяють провідні економічні експерти країни.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко констатує, що в законодавстві України поняття «криптовалюта» існує вже понад 10 років. Але толку від цього ніякого.

«Рибалка пропонує, щоб НБУ розробив нормативні акти. Чудово. Згоден. Але ж НБУ вже їх розробив 10 років тому! Все це — біда ідей наших депутатів, які ні в чому не хочуть розбиратися. Просто підхоплюють «модну фішку» . Якщо навіть цей законопроект ухвалять, ніхто не зверне на нього уваги. Електронна гривня існує давно. Але її так і не вдалося розкрутити. Електронна гривня, як би і розвивається, але обсяги її копійчані. На криптовалюту, перш за все, потрібен попит. На що аферисти постійно тиснуть? Вони просто закидають населення модними і розумними словами, які люди не розуміють, а потім на цьому будують аферу. Мета афери — надути вас. Йдеться про торгівлю повітрям. А для шахрая це ідеальний варіант!» — попереджає Охріменко.

Солідарний з ним і український фінансист Андрій Блінов. Згідно з його аналізом документа, законопроект прописаний недостатньо ретельно.

«Є маса питань з визначенням поняття «криптовалюта» і взаємодією цього поняття з міжнародним простором. Виникає питання про вихід на норми міжнародного права. Як буде Україна взаємодіяти з іншими країнами з питання оцінки криптовалют? Ряд держав по-різному трактують поняття біткоін і криптовалюта. Немає єдиного законодавства, статусу. Думаю, що цей документ повинен насамперед бути підтриманий фінансовою владою України. Але такої підтримки немає. Яким чином Україна долатиме ці колізії?» — запитує Блінов.

Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський стверджує, що ініціатива Сергія Рибалки є не більше ніж політичним популізмом.

«Справа в тому, що біткоіни сьогодні не монетизовані. Національні банки Німеччини, Швейцарії та Великої Британії, на яких тримається вся фінансова система Європи, критично ставляться до криптовалют. І кожна країна трактує ці поняття по-своєму. Який інтерес переслідує нардеп Рибалка, важко зрозуміти. Механізмів отримання прямої матеріальної вигоди я не бачу. Швидше за все, це — просто політичний популізм, метою якого є відволікання уваги від кримінальних справ, порушених за фактами державної зради і підриву економічної безпеки України» , — говорить Браїловський.