Експрем’єр Гончарук розповів, як Аваков з’явився в уряді



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Олексій Гончарук запевняє, що у нього ніколи не виникало проблем з Арсеном Аваковим

За словами Гончарука, є дуже багато людей які вважають, що Аваков має піти у відставку

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та розказав, як він з’явився в Кабінеті міністрів.

«Безпековий блок був зоною відповідальності президента. Ми з ним домовилися, що я дослухаюся тут до його поради. Так Арсен Борисович з’явився в уряду. У нас з ним проблем під час роботи не виникало ніколи, в нас завжди була конструктивна робоча співпраця, хоча, звичайно, по цілій низці питань в нас можливі були якісь різні позиції», — заявив Гончарук в інтерв'ю «Радіо НВ».

За його словами, є дуже багато людей які вважають, що Аваков має піти у відставку. На думку експрем'єра, рішення має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

«Тому що я переконаний, що зараз монобільшість орієнтується, перш за все, на його позицію. Президент досі вважає, що Арсен Борисович ефективний міністр, він чітко сказав про те, що є справа Шеремета, яка буде для нього маркером. Я думаю, що десь в цій площині і будуть розвиватися події навколо особистості Арсена Борисовича», — додав Гончарук.

Нагадаємо, колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, що Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде».

Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.