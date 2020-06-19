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    Події в Україні

    МВС отримає 2,6 млрд грн на... боротьбу з Covid-19?

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    <p>Бюджетний комітет ВР погодив виділення 2.6 млрд МВС на боротьбу з Covid-19</p> - МВС отримає 2,6 млрд грн на... боротьбу з Covid-19?

    Бюджетний комітет ВР погодив виділення 2.6 млрд МВС на боротьбу з Covid-19

    Під час засідання комітету протоколу і відеофіксації не вели, - нардеп

    Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2.6 млрд Міністерству внутрішніх  справ на боротьбу з Covid-19. 

    Про це повідомила нардепка від «Голосу» Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook.

    «Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд поліцейським на доплати за страшну боротьбу з Covid-19», – написала вона.

    Нардепка зазначила, що проти такого рішення висловися лише депутат Володимир Цабаль від «Голосу», двоє нардепів утримались, а 16 — проголосували за.

    «Виявляється протоколу засідання немає, відеофіксації  - немає! Їх бюджетний комітет ніколи не веде!», – заявила Устінова.

    Зазначимо, що учора Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні в середу не схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з Covid-19.

    Раніше пресслужба МВС повідомляла, що Кабінет міністрів погодив рішення про виділення понад 2,5 мільярда гривень на доплати медикам системи міністерства внутрішніх справ, а також співробітникам поліції, Нацгвардії, прикордонної служби та ДСНС. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    З проханням виділити кошти до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернувся раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    За даними відомства, під час введення карантину в країні працівники системи МВС продовжують виконувати завдання на «передовій» епідемії. Зокрема, слідкують за безпекою та порядком у місцях підвищеного ризику.

    «За час карантину на коронавірус захворіло 542 правоохоронці та медики МВС», – повідомили у міністерстві.

    Згідно з фінансово-економічними розрахунками, МВС просить виділити 171 081 тисячу гривень для додаткових виплат медичним працівникам системи МВС та 2 530 043 тисячі гривень для підрозділів цивільного захисту, прикордонників, поліцейських і гвардійців.

    Планується, що отримані кошти підуть на доплати у розмірі до 50% заробітної плати.

    Зазначають, що виділення додаткових коштів передбачено пунктом 3 Постанови КМУ від 22 квітня 2020 року №302 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19» .

    МВС Арсен Аваков гроші коронавірус
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