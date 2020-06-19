МВС отримає 2,6 млрд грн на... боротьбу з Covid-19?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бюджетний комітет ВР погодив виділення 2.6 млрд МВС на боротьбу з Covid-19

Під час засідання комітету протоколу і відеофіксації не вели, - нардеп

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2.6 млрд Міністерству внутрішніх справ на боротьбу з Covid-19.

Про це повідомила нардепка від «Голосу» Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook.

«Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд поліцейським на доплати за страшну боротьбу з Covid-19», – написала вона.

Нардепка зазначила, що проти такого рішення висловися лише депутат Володимир Цабаль від «Голосу», двоє нардепів утримались, а 16 — проголосували за.

«Виявляється протоколу засідання немає, відеофіксації - немає! Їх бюджетний комітет ніколи не веде!», – заявила Устінова.

Зазначимо, що учора Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні в середу не схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з Covid-19.

Раніше пресслужба МВС повідомляла, що Кабінет міністрів погодив рішення про виділення понад 2,5 мільярда гривень на доплати медикам системи міністерства внутрішніх справ, а також співробітникам поліції, Нацгвардії, прикордонної служби та ДСНС. Про це повідомляє пресслужба МВС.

З проханням виділити кошти до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернувся раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За даними відомства, під час введення карантину в країні працівники системи МВС продовжують виконувати завдання на «передовій» епідемії. Зокрема, слідкують за безпекою та порядком у місцях підвищеного ризику.

«За час карантину на коронавірус захворіло 542 правоохоронці та медики МВС», – повідомили у міністерстві.

Згідно з фінансово-економічними розрахунками, МВС просить виділити 171 081 тисячу гривень для додаткових виплат медичним працівникам системи МВС та 2 530 043 тисячі гривень для підрозділів цивільного захисту, прикордонників, поліцейських і гвардійців.

Планується, що отримані кошти підуть на доплати у розмірі до 50% заробітної плати.

Зазначають, що виділення додаткових коштів передбачено пунктом 3 Постанови КМУ від 22 квітня 2020 року №302 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19» .