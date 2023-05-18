Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу

Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк

ЄБРР оцінив необхідну додаткову підтримку для України в €3-5 мільярдів

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в €3-5 мільярдів. Про це повідомляє ЄБРР.

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«Пропозицію від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передано Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року», – йдеться в повідомленні за підсумками щорічного засідання.

Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк. Торік ЄБРР надав Україні €1,7 млрд і залучив ще €200 млн від банків-партнерів. Загалом банк зобов'язався надати країні €3 млрд упродовж 2022-2023 рр., для чого мобілізував €1,5 млрд від 19 міжнародних донорів.

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Рада керівників підтвердила, що банк в партнерстві з іншими має відігравати важливу роль у міжнародних зусиллях із підтримки реальної економіки України як під час війни, так і під час реконструкції.

У воєнний час фінустанова зосереджується на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.

«Збільшення капіталу на €3-5 млрд дасть змогу здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році», – наголошується в повідомленні.

У разі схвалення збільшення капіталу буде третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

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Нагадаємо, у квітні 2023 року використання євро в міжнародних платежах упало до трирічного мінімуму, оскільки частка долара США збільшилась.

За даними SWIFT, євро втратило частину своєї популярності для транскордонних платежів. У квітні його частка склала 31,74%, а долара – 42,71%. Долар зміцнів до 41,74% після проблем у деяких американських та швейцарських банках. Євро все ще друга валюта у світі для платежів по SWIFT.

До слова, середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це повідомляє World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.