Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу

glavcom.ua
Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк
фото з відкритих джерел

ЄБРР оцінив необхідну додаткову підтримку для України в €3-5 мільярдів

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в €3-5 мільярдів. Про це повідомляє ЄБРР.

«Пропозицію від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передано Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року», – йдеться в повідомленні за підсумками щорічного засідання.

Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк. Торік ЄБРР надав Україні €1,7 млрд і залучив ще €200 млн від банків-партнерів. Загалом банк зобов'язався надати країні €3 млрд упродовж 2022-2023 рр., для чого мобілізував €1,5 млрд від 19 міжнародних донорів.

Рада керівників підтвердила, що банк в партнерстві з іншими має відігравати важливу роль у міжнародних зусиллях із підтримки реальної економіки України як під час війни, так і під час реконструкції.

У воєнний час фінустанова зосереджується на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.

«Збільшення капіталу на €3-5 млрд дасть змогу здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році», – наголошується в повідомленні.

У разі схвалення збільшення капіталу буде третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

Нагадаємо, у квітні 2023 року використання євро в міжнародних платежах упало до трирічного мінімуму, оскільки частка долара США збільшилась.

За даними SWIFT, євро втратило частину своєї популярності для транскордонних платежів. У квітні його частка склала 31,74%, а долара – 42,71%. Долар зміцнів до 41,74% після проблем у деяких американських та швейцарських банках. Євро все ще друга валюта у світі для платежів по SWIFT.

До слова, середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це повідомляє World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

Читайте також: Хто відбудує Україну? Що означає прихід найбільшого у світі інвестора
Теги: ЄБРР Україна гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євгена Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» за поїздку до Білорусі
Був задіяний нардеп Шевченко. Буданов розкрив деталі секретної операції в Білорусі
16 травня, 18:40
Безрезультатний обстріл коштував агресорці щонайменше $119,08 мільйона
Скільки грошей витратила Росія на ранкову ракетну атаку по Україні
16 травня, 13:30
Російський диктатор зазнав фіаско
Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно
12 травня, 14:06
Відповідний запит до голови міноборони Бразилії Жозе Монтейро Україна направила ще 27 квітня
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
10 травня, 14:48
Saab JAS 39 Gripen, шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
9 травня, 21:16
Згідно з документом, фахівці спочатку перевірятимуть достовірність даних
Деякі українці можуть залишитися без пенсії: причини
8 травня, 10:45
За захист власної землі ворог намагався провести над частиною оборонців судилища
Розвідка повідомила подробиці про визволених із полону захисників «Азовсталі»
6 травня, 16:34
За різними оцінками, Україна могла отримувати 300-500 млн гривень на місяць
У найближчій перспективі Україна не зможе експортувати стільки ж електрики, як торік – ексміністр
24 квiтня, 17:38
Путін створив чимало власних копій, які тепер подорожують замість нього
Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні
24 квiтня, 09:43

Економіка

Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ
Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран
Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
В Кремлі свято
42K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
24K
У Києві чути вибухи, працює ППО
15K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
15K
Росіяни атакували Вінниччину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту