Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію
Президент Зеленський вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими
Президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом до США на Генеральну асамблею ООН, відвідав українських військових в американському госпіталі. Про це повідомляє Reuters.
У цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.
Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що «ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому», як українські військові.
«Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога», – сказав президент, звертаючись до бійців. – Одужуйте, повертайтеся, переможемо!».
Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом.
Разом із президентом України до США прибула й перша леді Олена Зеленська. Вона зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну, а також спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини.
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