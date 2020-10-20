Фаріон похвалилася, що розвалила Компартію



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Ірина Фаріон похвалилася, що розвалила Компартію

Фаріон заявила, що вступила в Компартію, щоб знищити її

Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон похвалилася, що розвалила Комуністичну партію в Україні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Фаріон прокоментувала рішення про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

«...І припиніть свої сентиментальні плачі, а ведіть до влади жорстких націоналістів, а не єесівську гниль, що і довела країну до Путіна. Ніколи не забуду, як Кіпіані мочив мене на всі заставки за компартію, в яку вступила, щоб знищити. І знищила. Мальчік!!!!! Саме ваша ліберальна ідеологія причина такого рішення суду. Це ваш дебільний вибір меншого зла. Вислід - маєте найбільше зло», - написала Фаріон.

Варто зазначити, Фаріон категорично заперечувала членство у КПРС.Разом з тим, у листопаді 2013 у ЗМІ були оприлюднені документи з Державного архіву Львівської області, у яких стверджується, що у 1988 році вона вступила до лав КПРС.

Після появи протоколів засідань парткому Львівського державного університету ім. І. Франка, а також засідань комітету комсомолу цього вишу, які підтверджують членство депутата ВО «Свободи» Ірини Фаріон у Компартії Радянського Союзу на запитання журналістів як вона прокоментує публікацію документів, які підтверджують її членство в комуністичній партії, Фаріон засміялася і сказала: «Сміялася їм в очі. Ніяк. Орлиці не сповідаються перед гієнами».

Пізніше Ірина Фаріон визнала, що вона з 1988 року була членом Комуністичної партії Радянського Союзу, але через конфлікт з керівництвом у 1989 році припинила своє членство у лавах цієї партії:

« У 1988 році виключно за мотивами наукового кар'єрного зростання я вступила в це лайно... Вийшла в 1989 році після дуже серйозних конфліктів на кафедрі, які ґрунтувалися на тому, що я організувала товариство української мови, організувала газету, присвячену Василеві Стусу... »

Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді у дев'яти епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.