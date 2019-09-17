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    У світі

    Трамп: я не хочу війни ні з ким

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп: я не хочу війни ні з ким
    Президент США Дональд Трамп

    Президент США похвалився, що має «найпотужніші війська у світі»

    Після заяв про можливий удар по Ірану, який США підозрюють в обстрілі нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії, Дональд Трамп запевник, що хотів би уникнути війни.

    Про це президент США сказав під час розмови з журналістами в Білому домі, повідомляє The Hill.

    «Чи хочу я війни? Я не хочу війни ні з ким», - заявив Трамп.

    Водночас він додав, що має «найпотужніші війська у світі» й назвав американські винищувачі, ракети та інше озброєння «найкращими у своєму роді».

    «Зважаючи на все сказане, ми, звичайно, хотіли б уникнути цього», - зазначив Трамп, маючи на увазі потенційний військовий конфлікт.

    Напередодні Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

    Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

    Після цього Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти.

    США назвали обстріл безпрецедентним нападом Тегерана на світові поставки нафти й закликали всі країни рішуче засудити інцидент. Іран зі свого боку заперечив причетність до атак.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

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