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    Команда Зеленського досі не сплатила за приміщення для пресмарафону – ЗМІ

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    Пресмарафон Володимира Зеленського проходив&nbsp;у приміщенні коворкінгу Creative State of Arsenal у Києві - Команда Зеленського досі не сплатила за приміщення для пресмарафону – ЗМІ
    Пресмарафон Володимира Зеленського проходив у приміщенні коворкінгу Creative State of Arsenal у Києві
    фото: president.gov.ua

    На сьогоднішній день Державне управління справами ніяких оплат не здійснювало

    Офіс президента та Державне управління справами не платили за оренду приміщення, де відбувався останній пресмарафон президента Володимира Зеленського. Натомість його співвласником є Юрій Голик, якого називають консультантом «Великого будівництва».

    Офіс президента і Державне управління справами зазначили, що не оплачували оренду приміщення у відповідь на запити «Української правди».

    В Офісі відповіли, що займалися лише запрошенням журналістів та порядком їх спілкування із Володимиром Зеленським. А всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

    Водночас у ДУС заявили, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, тож, відповідно, оплата не здійснювалась.

    Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський влаштував пресмарафон до екватора каденції. Він відбувся у приміщенні коворкінгу Creative State of Arsenal у Києві. За даними ЗМІ, його співвласниками є бізнесмени Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик.

    Останній працював радником колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Наразі він називає себе бізнесменом та консультантом програми «Велике будівництво» та зазначає, що у нього «жодних повноважень немає».

    До слова, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».

    Також Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича.

    Під час марафону Зеленський розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.

    Крім того, Зеленський назвав улюбленого міністра.

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    Теги: ДУС Володимир Зеленський Юрій Голик Офіс президента
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    Команда Зеленського досі не сплатила за приміщення для пресмарафону – ЗМІ