Команда Зеленського досі не сплатила за приміщення для пресмарафону – ЗМІ
На сьогоднішній день Державне управління справами ніяких оплат не здійснювало
Офіс президента та Державне управління справами не платили за оренду приміщення, де відбувався останній пресмарафон президента Володимира Зеленського. Натомість його співвласником є Юрій Голик, якого називають консультантом «Великого будівництва».
Офіс президента і Державне управління справами зазначили, що не оплачували оренду приміщення у відповідь на запити «Української правди».
В Офісі відповіли, що займалися лише запрошенням журналістів та порядком їх спілкування із Володимиром Зеленським. А всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.
Водночас у ДУС заявили, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, тож, відповідно, оплата не здійснювалась.
Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський влаштував пресмарафон до екватора каденції. Він відбувся у приміщенні коворкінгу Creative State of Arsenal у Києві. За даними ЗМІ, його співвласниками є бізнесмени Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик.
Останній працював радником колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Наразі він називає себе бізнесменом та консультантом програми «Велике будівництво» та зазначає, що у нього «жодних повноважень немає».
До слова, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».
Також Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича.
Під час марафону Зеленський розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.
Крім того, Зеленський назвав улюбленого міністра.
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