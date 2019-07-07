Генерал ЗСУ пояснив, чому Україна не отримає від США «дорогу високотехнологічну» зброю



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Комплекс Джавелін Фото: Уніан

Україні слід робити ставку на зброю вітчизняного виробника, вважає Маломуж

Сполучені Штати Америки не будуть поставляти Україні особливо потужну або дорогу високотехнологічну зброю через побоювання, що вона буде захоплена Росією, заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

«На тактичному рівні це може бути стрілецька зброя, деякі елементи протитанкових озброєнь, зовсім невеликі додаткові партії Джавелінів, броньовані автотехніка, засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки. Частково це будуть кошти, пов'язані з охороною не тільки сухопутних, але і морських кордонів, а в перспективі – катери. Це те, що ми можемо отримати протягом півроку. Особливо потужної або дорогої високотехнологічної зброї не буде точно. Тому що в США немає впевненості, що ця зброя не буде захоплена Росією або передана в РФ якимись силами навіть при різних режимах в Україні», - розповів він Апострофу.

Разом з тим він порадив Україні робити ставку на зброю вітчизняного виробника, адже продукція вітчизняного ОПК за багатьма параметрами не гірша, ніж у Європі чи навіть у США.