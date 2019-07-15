Генпродюсера NewsOne допитали в СБУ
Василь Голованов прийшов на перший допит по справі телемосту «Надо поговорить»
Генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов дав свідчення СБУ по справі підготовки телемосту з забороненим в Україні російським телеканалом «Росія 1».
Нагадаємо, 10 липня Голованов повідомив, що його викликають на допит в Генпрокуратуру, який мав відбутися за 24 хвилини. Його здивувала повістка в ГПУ, тому що ця справа підслідна Службі безпеки.
СБУ ж направила йому повістку вже за три доби до дати проведення допиту.
«Я, як людина, яка готова до співпраці, прибув сьогодні на 11 ранку до Служби безпеки України», - сказав Голованов.
Він не коментував допит, тому що підписав документ про нерозголошення.
«Але моя присутність тут свідчить про мою готовність до співробітництва. І нікуди бігати я не збираюсь», - розповів він, додавши, що допити ще будуть.
Повістку на допит Голованову надіслали після ситуації з підготовкою телеканалу NewsOne до проведення телемосту з РФ «Надо поговорить».
Нагадаємо, 7 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що 12 липня телеканал «Россия 1» проведе телеміст із телеканалом NewsOne, який офіційно належить члену «Опозиційної платформи - За життя» Тарасу Козаку.
Через підготовку телемосту Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу про спробу вчинення державної зради. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у СБУ і ГПУ є досить доказів, щоб Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на NewsOne.
8 липня NewsOne повідомив про скасування телемосту через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких". А 9 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила перевірку NewsOne.