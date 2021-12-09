Голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом (відео)

Лідери держав спілкувалися більш ніж дві години

Під час спілкування президента України Володимира Зеленського із очільником США Джозефом Байденом, голова Сполучених Штатів вкотре наголосив, що його країна всіляко підтримуватиме Україну. Про в ефірі токшоу «Право на владу» повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, що долучився до програми за відеозв’язком.

Також Байден запевнив Зеленського, що не обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним жодних компромісів щодо України, оскільки вважає, що будь-які переговори щодо України та, зокрема, її руху до НАТО, не можуть відбуватися без безпосередньої участі її представників.

Було підтверджено, що у разі ескалації війни з Україною РФ отримає надпотужні санкції, які дуже відчутно позначаться на країні.

«Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть, і вже це почалось відбуватися, всю необхідну допомогу, щоб Україна змогла дати будь-яку відсіч у будь-який час», – зазначив Єрмак.

Андрій Єрмак окремо наголосив, що Сполучені Штати Америки вирішили активно долучитися до мирного врегулювання на Донбасі, оскільки вони «дуже зацікавлені, щоб до України прийшов мир».

Також, за словами очільника Офісу президента, президент США Джо Байден привітав курс України на реформи та відзначив певні успіхи, яких Україна вже досягнула на цьому шляху.

Нагадаємо, 9 грудня очільник США Джо Байден подзвонив Зеленському: перші деталі спілкування.

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