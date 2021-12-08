Путін та Байден грають м'язами, санкції проти «вагнерівців». 8 грудня за хвилину

Байден і Путін домовилися створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки, у тому числі щодо України і НАТО

ЄС затвердив санкції проти членів ПВК «Вагнера», gрезидент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію

ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії – ПВК «Вагнера».

Санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України

Президент США Джозеф Байден на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО. Також Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення.

Путін також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

В Україні з 9 грудня розширять перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації

З 9 грудня в Україні почне діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою.

Із завтрашнього дня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнять:

працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;

працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Торгівля вугіллям із «Л/ДНР». Суд дозволив затримати колишнього міністра Демчишина

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Cлідство закидає Демчишину змову разом із невстановленими службовими особами України і представниками вищого керівного складу державних органів Росії у сприянні діяльності терористичних організацій «Л/ДНР». Це відбулося шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних терористам підприємств за державні кошти України.

Хорватія підтримала вступ України до ЄС

Ще одна країна приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України. Це – Хорватія. Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Закон вносить зміни до держбюджету на 2021 рік (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми «єПідтримка». На сторінці законопроєкту №6297 йдеться, що 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради, а 8 – президент.

У Львові попрощалися із зв’язковою УПА Ольгою Ільків

У Львові сьогодні, 8 грудня, попрощалися зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків, яка померла 6 грудня на 102 році життя. На церемонія прощання з Ольгою Ільків прийшли політики, побратими, рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі львів’яни. Зв’язкову УПА поховали на Меморіалі воїнів УПА на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, відома львів’янка, зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича Ольга Ільків померла на 102 році життя 6 грудня. Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича (псевда Роксоляна, О. Звіробій), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.