Аналітик розрахував рейтинг Лукашенка. Результати невтішні



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Переобрання Лукашенка підтримують 3,8 відсотка вивченої аудиторії

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня

Засновник компанії Tazeros Global Systems Артур Хачуян розрахував рейтинг кандидатів в президенти Білорусії, в тому числі чинного глави республіки Олександра Лукашенка. Результати дослідження доступні на сайті компанії.

Tazeros Global Systems – російська багатопрофільна компанія, що спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту.

Аналітик ґрунтувався на даних майже шести мільйонів білоруських унікальних користувачів – реальних людей, присутніх якимось чином в соціальних мережах. Це більш ніж дві третини населення країни, яке, за підрахунками Національного статистичного комітету республіки на січень 2020-го, становить 9,4 мільйона чоловік. До вибірки не ввійшли користувачі без аватарок і осмислених публікацій. Для розрахунку рейтингу кандидатів використовувалося інформаційний простір за останні три місяці.

Згідно з підсумками аналізу, переобрання Лукашенка підтримують 3,8 відсотка вивченої аудиторії, тобто всього 263 тисячі чоловік. 62,6 відсотка (або 4,3 мільйона чоловік) вважають, що Лукашенко повинен піти з поста президента. 72 відсотки користувачів (майже п’ять мільйонів чоловік) готові голосувати за будь-якого кандидата, крім Лукашенка, з’ясував Хачуян. У голосуванні на виборах президента готові взяти участь 47,2 відсотка вивченої аудиторії, тобто 3,2 мільйона чоловік.

Також аналітики підрахували, що 7,2 відсотка білоруських користувачів відчувають тиск на роботі через вимогоу поставити підписи за Лукашенко. 14,1 відсотка аудиторії (майже мільйон осіб) готові брати участь в акціях протесту.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Більшість суперників Лукашенка, який оголосив про плани балотуватися на шостий термін, затримані, серед них найбільш популярні в країні кандидати – банкір Віктор Бабарика і блогер Сергій Тихановський. У Мінську і великих білоруських містах проходять мирні акції протесту, що супроводжуються затриманнями демонстрантів.

Лукашенко беззмінно править Білорусією з липня 1994 року. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській владі.

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