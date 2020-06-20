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    У світі

    Аналітик розрахував рейтинг Лукашенка. Результати невтішні

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    Переобрання Лукашенка підтримують 3,8 відсотка вивченої аудиторії - Аналітик розрахував рейтинг Лукашенка. Результати невтішні
    Переобрання Лукашенка підтримують 3,8 відсотка вивченої аудиторії

    Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня

    Засновник компанії Tazeros Global Systems Артур Хачуян розрахував рейтинг кандидатів в президенти Білорусії, в тому числі чинного глави республіки Олександра Лукашенка. Результати дослідження доступні на сайті компанії.

    Tazeros Global Systems – російська багатопрофільна компанія, що спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту.

    Аналітик ґрунтувався на даних майже шести мільйонів білоруських унікальних користувачів – реальних людей, присутніх якимось чином в соціальних мережах. Це більш ніж дві третини населення країни, яке, за підрахунками Національного статистичного комітету республіки на січень 2020-го, становить 9,4 мільйона чоловік. До вибірки не ввійшли користувачі без аватарок і осмислених публікацій. Для розрахунку рейтингу кандидатів використовувалося інформаційний простір за останні три місяці.

    Згідно з підсумками аналізу, переобрання Лукашенка підтримують 3,8 відсотка вивченої аудиторії, тобто всього 263 тисячі чоловік. 62,6 відсотка (або 4,3 мільйона чоловік) вважають, що Лукашенко повинен піти з поста президента. 72 відсотки користувачів (майже п’ять мільйонів чоловік) готові голосувати за будь-якого кандидата, крім Лукашенка, з’ясував Хачуян. У голосуванні на виборах президента готові взяти участь 47,2 відсотка вивченої аудиторії, тобто 3,2 мільйона чоловік.

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    Також аналітики підрахували, що 7,2 відсотка білоруських користувачів відчувають тиск на роботі через вимогоу поставити підписи за Лукашенко. 14,1 відсотка аудиторії (майже мільйон осіб) готові брати участь в акціях протесту.

    Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Більшість суперників Лукашенка, який оголосив про плани балотуватися на шостий термін, затримані, серед них найбільш популярні в країні кандидати – банкір Віктор Бабарика і блогер Сергій Тихановський. У Мінську і великих білоруських містах проходять мирні акції протесту, що супроводжуються затриманнями демонстрантів.

    Лукашенко беззмінно править Білорусією з липня 1994 року. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській владі.

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