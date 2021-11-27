Невдалий стендап президента Зеленського
Про пресконференцію керівника країни
На питання, чи буде в Україні більша війна і чи вживає Україна відповідні заходи, Зеленський на своїй пресконференції відповів, що головна загроза – це «військовий переворот», який готує Ахметов.
Зеленський також повідомив, що в нього є «аудіозвук» (хто з ким, коли і де говорить, Зеленський не каже), який свідчить, що переворот таки планується.
Водночас він повідомив, що Бурба хотів навмисно посварити нас із Заходом, а перед тим «украв у однієї із країн» формулу вакцини від коронавірусу.
Що це було? Невдалий стендап? Медикаментозне загострення? Сценарій трилера? Поверніть Голобородька в телевізор!