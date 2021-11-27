Невдалий стендап президента Зеленського

Про пресконференцію керівника країни

На питання, чи буде в Україні більша війна і чи вживає Україна відповідні заходи, Зеленський на своїй пресконференції відповів, що головна загроза – це «військовий переворот», який готує Ахметов.

Зеленський також повідомив, що в нього є «аудіозвук» (хто з ким, коли і де говорить, Зеленський не каже), який свідчить, що переворот таки планується.

Водночас він повідомив, що Бурба хотів навмисно посварити нас із Заходом, а перед тим «украв у однієї із країн» формулу вакцини від коронавірусу.

Що це було? Невдалий стендап? Медикаментозне загострення? Сценарій трилера? Поверніть Голобородька в телевізор!

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