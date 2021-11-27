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    Думки вголос

    Невдалий стендап президента Зеленського

    • Сергій Таран

      Політолог

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    Поверніть Голобородька в телевізор! - Невдалий стендап президента Зеленського
    Поверніть Голобородька в телевізор!
    фото: president.gov.ua

    Про пресконференцію керівника країни

    На питання, чи буде в Україні більша війна і чи вживає Україна відповідні заходи, Зеленський на своїй пресконференції відповів, що головна загроза – це «військовий переворот», який готує Ахметов.

    Зеленський також повідомив, що в нього є «аудіозвук» (хто з ким, коли і де говорить, Зеленський не каже), який свідчить, що переворот таки планується.

    Водночас він повідомив, що Бурба хотів навмисно посварити нас із Заходом, а перед тим «украв у однієї із країн» формулу вакцини від коронавірусу.

    Що це було? Невдалий стендап? Медикаментозне загострення? Сценарій трилера? Поверніть Голобородька в телевізор!

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    Теги: переворот Володимир Зеленський президент
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    Невдалий стендап президента Зеленського