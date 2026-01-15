Головна Країна Політика
search button user button menu button

Галущенко заявив про замах на своє життя у 2022 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Галущенко заявив про замах на своє життя у 2022 році
За словами Галущенка, інцидент стався 26 лютого 2022 року в Києві
фото: Офіс президента

Галущенко: Вижив і слава богу

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко повідомив, що на початку повномасштабної війни проти нього було скоєно напад, після чого йому надали охорону та довелося змінити звичний спосіб життя. Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає «Главком».

Галущенко стверджував, що подія сталася 26 лютого 2022 року в Києві. На запитання, чи був це замах з боку російських сил, він зазначив лише, що ситуація була «неприємною», утримавшись від подробиць.

Водночас ексміністр енергетики та юстиції підтвердив, що йшлося про фізичну атаку: «Мене фізично «розстрілювали»… В Києві. Це скоріше були часи «махновщини», френдлі фаєр».

«Вижив і слава богу», – додав Галущенко.

Нагадаємо, що 21 листопада 2025 року Герман Галущенко побував на допиті у НАБУ. Він є фігурантом плівках антикорупційного бюро про корупцію в «Енергоатомі». Наразі НАБУ не повідомляло йому підозри. 

Читайте також:

Теги: Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Поки уряд та нардепи зволікають з обранням міністра енергетики, ключова галузь залишається в руках старої команди
Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
29 грудня, 2025, 09:25
У середині листопада Герман Галущенко з тріском залишив Мін'юст
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
20 грудня, 2025, 10:00

Політика

Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
Президент зробив заяву про захист об’єктів енергетики
Президент зробив заяву про захист об’єктів енергетики
Галущенко заявив про замах на своє життя у 2022 році
Галущенко заявив про замах на своє життя у 2022 році
Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Президент зустрівся із Залужним (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua