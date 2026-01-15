Галущенко заявив про замах на своє життя у 2022 році

Галущенко: Вижив і слава богу

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко повідомив, що на початку повномасштабної війни проти нього було скоєно напад, після чого йому надали охорону та довелося змінити звичний спосіб життя. Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає «Главком».

Галущенко стверджував, що подія сталася 26 лютого 2022 року в Києві. На запитання, чи був це замах з боку російських сил, він зазначив лише, що ситуація була «неприємною», утримавшись від подробиць.

Водночас ексміністр енергетики та юстиції підтвердив, що йшлося про фізичну атаку: «Мене фізично «розстрілювали»… В Києві. Це скоріше були часи «махновщини», френдлі фаєр».

«Вижив і слава богу», – додав Галущенко.

Нагадаємо, що 21 листопада 2025 року Герман Галущенко побував на допиті у НАБУ. Він є фігурантом плівках антикорупційного бюро про корупцію в «Енергоатомі». Наразі НАБУ не повідомляло йому підозри.