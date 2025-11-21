Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ

Головна Країна Кримінал
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Востаннє Галущенко публічно виходив на звʼязок 12 листопада, опублікувавши заяву щодо відсторонення від посади
фото: Герман Галущенко

Колишній міністр юстиції є фігурантом плівок НАБУ про корупцію в енергетиці

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує у плівках НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bihus.info.

За словами журналістів, ексміністра супроводжують адвокати. Наразі деталей від антикорупційних органів не надходило.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила двох міністрів – очільника Мінʼюсту Германа Галущенка та главу Міненерго Світлану Гринчук. Раніше президент України заявив, що вони не можуть залишатися на посадах після розслідування НАБУ. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Мережею ширились чутки про перебування екскерівниці Міненерго за кордоном після корупційного скандалу в «Енергоатомі». Однак колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук запевнила, що перебуває в Україні.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

