Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
фото: suspilne.media

Ігор Миронюк на «плівках» НАБУ фігурує під псевдо «Рокет»

Ігор Миронюк ніколи не був радником Германа Галущенка. Про це стало відомо під час розгляду Вищим антикорупційним судом клопотання НАБУ щодо продовження строків досудового розслідування у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Суддя Ігор Строгий зазначив, що адвокати надали до суду документи, згідно з якими Ігор Миронюк ніколи не був радником Германа Галущенка.

«Прошу прокоментувати, чи захист маніпулює з цим, чи ви щось не перевірили належним чином. Але є документи, згідно з якими він не був радником ані міністра юстиції, ані міністра енергетики», – запитав він представників звинувачення.

«Органом досудового розслідування відповідні обставини перевіряються. Радником можна бути не лише безпосередньо на постійній основі, радником можна бути й за відповідними довіреностями, які можуть надаватися усно. При чому з урахуванням тих обставин, що були отримані під час досудового розслідування в показів свідка, які були долучені до цього клопотання, то безпосередньо слідувало, що Миронюк виконував повноваження радника міністра енергетики Галущенка», – відповіла представниця обвинувачення.

Раніше повідомлялося, що ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману у проханні брати участь в судовому засіданні у справі про корупцію в «Енергоатомі» по відеозв’язку.

Теги: НАБУ корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Герман Галущенко Ігор Миронюк

